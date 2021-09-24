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Экономист Бодрова: «Северный поток — 2» ждет бюрократический путь
Экономика
Экономист Бодрова: «Северный поток — 2» ждет бюрократический путь
Федеральное агентство новостей  / 

«Северный поток — 2» будет работать, у него перспективное будущее, но только после того, как все документы будут оформлены должным образом. Об этом ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Поддержка «СП-2»

Кандидат в канцлеры Германии от христианских демократов Армин Лашет поддержал ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». В ходе предвыборных дебатов он ответил на вопрос о том, поддерживает ли ввод в эксплуатацию «СП-2».

«Да. Это экономический проект», — сказал возможный преемник немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Экономист Бодрова: «Северный поток — 2» ждет бюрократический путь
wikipedia.org  / Kasa Fue / CC BY-SA 4.0

Кроме того, Лашет добавил, что в ближайшее время ФРГ потребуется газ. Для него важно, чтобы прежние соглашения федерального правительства были реализованы. При этом он заметил, что Украина не понесет убытки. Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, то «проект будет немедленно остановлен».

Бюрократический путь

Как отметила Анна Бодрова, «Северному потоку — 2» после завершения технической части стройки предстоит пройти длинный путь бюрократических согласований. Там не все может быть быстро и легко в силу местного законодательства и нюансов.

«Тот факт, что возможный преемник канцлера Германии одобрил запуск проекта, еще ничего не значит кроме того, что он в целом не против. Больше ничего за этим не стоит. Как только политик займет официальную должность канцлера, его слова будут иметь больший вес, но без документальных и законодательных подтверждений останутся просто словами», — пояснила Анна Бодрова.

Экономист Бодрова: «Северный поток — 2» ждет бюрократический путь
Федеральное агентство новостей  / 

Не стоит переоценивать случайную риторику, уверена экономист. Проект будет работать, у него перспективное будущее, но только после того, как все документы будут оформлены должным образом.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

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