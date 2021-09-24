Автомат по утилизации пластика и алюминия появился в подмосковной школе

Экопункт установили в подмосковной школе с начала учебного года. Специальный аппарат для утилизации пластиковых и алюминиевых бутылок начал пользоваться популярностью не только среди учащихся, но и среди преподавателей.

Автомат не просто утилизирует отходы, но и начисляет баллы. Накопительная система позволяет школьникам менять накопленные бонусы на товары.

«На чеке есть QR-код, с помощью QR-кода можно пройти на сайт, зарегистрироваться в личном кабинете и накапливать баллы. Как объяснила директор, накопленные отходы для их дальнейшей переработки представители компании будут забирать из автомата два-три раза в месяц по мере их «накопляемости», — объясняет директор школы Наталья Каныгина.

По словам директора школы, система бонусов мотивирует детей заниматься утилизацией. У некоторых учащихся появился спортивный интерес, они приносят пластиковые и алюминиевые бутылки из дома, чтобы повысить рейтинг и получить баллы.

«Как выяснилось, у нас очень многие семьи уже давно занимаются утилизацией пластиковых отходов, дома устанавливают отдельную емкость для сбора пластиковых бутылок. И у детей сейчас, так как им позволено накапливать бонусы, идет определенное соревнование в каждом личном кабинете. Вот сегодня одна из девочек мне сказала: «А у меня больше всего бонусов по нашей школе», — рассказывает директор школы Наталья Каныгина.

Примерно раз в неделю, по мере накопления в автомате отходов, обслуживание увозит утилизированный пластик и алюминий.