Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 16:24
16:24
Армия
Большой рыболовный траулер «Капитан Мартынов» спустили на воду в Петербурге
16:23
Происшествия
Полиция задержала координатора «Левого фронта» Удальцова
16:21
Общество
Кожемяко предложил сократить расходы на содержание административного аппарата ЗакСа
16:21
Весь мир
«Национальное возрождение»: как жители Мали отказались от Франции в пользу России
16:17
Общество
Меган Маркл впервые после рождения дочери вышла в свет в Нью-Йорке
16:11
Политика
Сторонники Порошенко потребовали отменить закон Зеленского о деолигархизации
16:11
Происшествия
Любовно-криминальная драма разыгралась между мужчиной и беременной школьницей
16:10
Общество
Попова заявила, что грипп пришел в Россию уже в конце июля
16:09
Экономика
Экономисты назвали стоимость доллара к концу октября
16:09
Происшествия
Главу райотдела Роспотребнадзора нашли мертвым под Волгоградом
Все новости

Автомат по утилизации пластика и алюминия появился в подмосковной школе
Видео

Экопункт установили в подмосковной школе с начала учебного года. Специальный аппарат для утилизации пластиковых и алюминиевых бутылок начал пользоваться популярностью не только среди учащихся, но и среди преподавателей.

Автомат не просто утилизирует отходы, но и начисляет баллы. Накопительная система позволяет школьникам менять накопленные бонусы на товары.

«На чеке есть QR-код, с помощью QR-кода можно пройти на сайт, зарегистрироваться в личном кабинете и накапливать баллы. Как объяснила директор, накопленные отходы для их дальнейшей переработки представители компании будут забирать из автомата два-три раза в месяц по мере их «накопляемости», — объясняет директор школы Наталья Каныгина.

По словам директора школы, система бонусов мотивирует детей заниматься утилизацией. У некоторых учащихся появился спортивный интерес, они приносят пластиковые и алюминиевые бутылки из дома, чтобы повысить рейтинг и получить баллы.

«Как выяснилось, у нас очень многие семьи уже давно занимаются утилизацией пластиковых отходов, дома устанавливают отдельную емкость для сбора пластиковых бутылок. И у детей сейчас, так как им позволено накапливать бонусы, идет определенное соревнование в каждом личном кабинете. Вот сегодня одна из девочек мне сказала: «А у меня больше всего бонусов по нашей школе», — рассказывает директор школы Наталья Каныгина.

Примерно раз в неделю, по мере накопления в автомате отходов, обслуживание увозит утилизированный пластик и алюминий.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Автомат по утилизации пластика и алюминия появился в подмосковной школе
экология химки школа раздельный сбор мусора
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru