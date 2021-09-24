Дави его, глядь: Роман Носиков об очередной победе над нами

(Напоминаем, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН.)

После распада Варшавского блока и СССР мы на некоторое время разучились радоваться существованию Восточной Европы и любить наших тамошних «братушек». Братушки выплескивали накопившуюся у них за время «советской оккупации» желчь, русофобствовали, требовали и скандалили. Некоторые начали политику апартеида.

Но времена меняются. И мы снова полюбили их. Но изменившейся, новой странной любовью, которую проще всего было бы изложить в формуле:

«Любви моей не опошляй своим согласьем рабским, сволочь!»

Со временем мы снова начали любить наших соседей, как любят плутовской роман, в котором герои, непрерывно пытаясь обжулить друг друга (а особенно нас), из-за собственной простодушной хитрости попадают в разные смешные, плачевные и позорные положения, которые ввиду вошедшей в привычку национальной гордости вынуждены драпировать триумфальными венками, порфирой и называть «перемогами».

Здесь пойдет сказ или даже сага о великой газовой перемоге, которая случилась над нами прямо сейчас.

Все началось из-за коронавируса.

Было это в те темные времена, когда по земле ползло коварное моровое поветрие. Все ушли на карантин, дистанционку, самоизоляцию. И от этого самолеты перестали летать, туристы перестали ездить в горячие туры, заводы перестали работать.

От этого в мире снизилась потребность в энергии и, следовательно, в энергоносителях. И как результат — на рынке сильно подешевел газ.

А газ в Европу продает Россия.

Поэтому возник не один, а сразу два соблазна.

Первый — выгадать на ценах на газ. То есть жадность.

Второй — сделать хуже России. Русофобия.

Это — идеальный газон над политическим минным полем, который должна ворваться польская крылатая кавалерия.

И она ворвалась.

ПолитРоссия /

Польша скандалила, скандировала, требовала.

Польша кричала, что российский газ уже никому не нужен. Польша блокировала «Северный поток — 2». Польша, наконец, подала иск в Стокгольмский арбитраж, и тот (какая неожиданность — и в который раз!) принял ее сторону и присудил Польше компенсацию от России.

Польша пересмотрела газовые контракты с Россией и вместо продления долгосрочных контрактов решила закупать российский газ по рыночным ценам. Они же были тогда значительно ниже.

«Газпром» и Россия снесли все это с невероятной кротостью, которая вызвала ярость «патриотической оппозиции», упрекавшей «Газпром» в бесхребетности и неумении отстаивать российские интересы.

Если бы наша «патриотическая оппозиция» имела что-то, кроме органа возмущения желез едкой иронии, например глаза, то она бы заметила, что в этой кротости таится что-то ехидное.

Но другой патриотической оппозиции у нас нет.

Впрочем, Польша праздновала победу над Москвой недели две. Открывали шампанское и закусывали бигосом. Выписывали друг другу бонусы. Называли решение арбитража «вторым чудом на Висле».

Видя успех атаки крылатой польской конницы, в поле подтянулись и другие жаждущие справедливости (халявы и ущемить Россию) игроки. С судами, пересмотром контрактов и требованиями компенсаций.

Настоящая — Западная Европа — оказалась значительно терпеливее. Но и там подняли голову «зеленые«, требующие запрета «СП-2» и разрыва всяких отношений с «углеродной и коррумпированной» Россией.

В качестве засадного полка России, нанесшего удар воякам за справедливость в тыл, выступил сам Господь.

Он устроил восстановление экономики, жаркую, требующую кондиционеров, летнюю погоду и запланировал студеную зиму.

Затем он еще раз наказал украинское руководство в своем обычном стиле — то есть лишил разума, и украинское руководство пригрозило перекрыть вентиль, если им не обеспечат газ.

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А затем «Газпром» все так же смиренно, как терпел пересмотры контрактов, вопли, пляски и суды, отказался бронировать у Украины дополнительные мощности по прокачке.

Цена на газ взлетела до 900 долларов за 1000 кубометров.

Посмотрев на ценник, представитель Госдепа США Амос Хохштейн заявил, что «Россия должна»:

«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину».

«Газпром» тоже посмотрел на ценник и ответил, что свои обязательства по контрактам он выполняет. Дополнительные объемы по рыночным ценам закупать будете?

Где-то в районе Вислы раздался крик. Возможно, это произошло осознание чуда.

Британская пресса билась в истерике.

Восточная Европа лихорадочно репетировала «Московский романс» авторства «Ногу Свело!».

Партия «Зеленые» в Германии призвала к экологическому джихаду, но посмотрела на рейтинги и заплакала.

Здесь могла бы быть мораль.

Но ее не будет.

Во-первых, она тут не нужна.

Во-вторых, это секрет. Страшный москальский секрет.

А в-третьих: дави его, глядь.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.