Толстой сообщил о переходе делегации России в ПАСЕ на дистанционный режим работы

Москва, 24 сентября. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал причину, почему российская делегация с ним во главе не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По словам Толстого, следить за работой делегация из России будет в дистанционном режиме, причиной этому стала «вакцинная дискриминация».

«На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер», — написал Толстой в Telegram-канале.

Во Франции не признают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поэтому ставят россиян в дискриминационное положение. В свою очередь представители Украины и стран Прибалтики могут передвигаться по Страсбургу без ограничений, рассказал он. В созданных условиях делегация России на сессию ПАСЕ не поедет, заключил Толстой.

Проведение осенней сессии ПАСЕ запланировано на 27 сентября.