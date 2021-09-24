Стасу Барецкому угрожает узбекская мафия из-за экс-участницы «Дома-2»

Столичные полицейские начали проверку из-за конфликта модели и бывшей участницы шоу «Дом-2» Олеси Кожевниковой (Олеся Малибу) с соседом по дому. Участником разгоревшегося скандала стал шоумен Станислав Барецкий.

Конфликт произошел накануне, житель дома заявил, что его избил Стас Барецкий, который оказался в гостях у девушки. Мужчина рассказал полицейским, что конфликтовал с Кожевниковой часто. Она, видимо, пожаловалась Барецкому, который решил заступиться за свою дочь. О том, что он является отцом Кожевниковой, шоумен рассказал в эксклюзивном интервью ФАН.

«Я являюсь родным отцом Олеси Малибу, как бы это ни звучало. Она мне позвонила и рассказала о конфликте и попросила помощи. Я подъехал, сразу же пошел разбираться с этими людьми. Даже не разбираться. Там ее сосед этот по национальности какой-то узбек, и он угрожает всем узбекской мафией, видимо, дом хочет под себя поджать», — рассказал Стас Барецкий.

Барецкий говорит, что попытался немного «объяснить ему и научить жизни», но мужчина начал убегать, звать на помощь.

«Я дал ему пару тумаков, легких, «по-отцовски», а он вызвал скорую помощь, начал фиксировать побои, хотя я его даже не трогал. Так, слегка…» — заявил Барецкий.

По словам шоумена, после этого приехала полиция, от нее он не прятался, дал показания. Потом на шум сбежались и другие соседи, стали возмущаться. Фактически на месте было организовано собрание жильцов, на котором Барецкий заявил, что Малибу теперь будет старшей в доме и будет за него отвечать. Говорит, что были и недовольные таким развитием событий, после чего ему пришлось «потолкаться» с некоторыми несогласными. Признается — «пошумели очень сильно».

«Я вмешался за нее, потому что у нас реально народ злой, завистливый, не любит таких ярких людей. Мне как отцу, конечно, не очень приятно то, чем Олеся занимается, вещами не совсем чистыми и благородными, но она зарабатывает как может», — добавил Барецкий.

Отец Малибу заявил — после конфликта он остался ночевать у своей дочери. Он надеется, что инцидент исчерпан, но уточняет, что теперь ему грозят «узбекской мафией», которая приедет и «будет разбираться». Барецкий ждет.

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