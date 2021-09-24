Пекин, 24 сентября. Первая леди Украины Елена Зеленская сделала заявление на открытии кинофестиваля в Китае, посвященного 100-летию КПК. Она выдала советские фильмы за «украинские шедевры».

Видеообращение жены президента Владимира Зеленского было показано в международном выставочном комплексе Yanqi Lake. Первая леди представила Китаю такие фильмы, как «Каменный крест», «Тени забытых предков», «Ночь на Ивана Купалу» и «Белая птица с черной отметиной». Все перечисленные ленты были сняты во времена СССР, однако это не помешало Зеленской заявить, что она передает в дар Китаю «шедевры украинского кино» в качестве знака укрепления культурного диалога народов.

«Я верю, что кино- и телеиндустрия откроют новую главу в китайско-украинском сотрудничестве… BJIFF станет не только прекрасным примером углубленного обмена мнениями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной», — добавила жена бывшего артиста «Квартала 95».

Пока супруга Зеленского присваивала Киеву советскую классику, власти Украины развернули компанию по подавлению русского языка и угнетению русскоговорящего населения стране. Одним из главных противников языка большинства жителей постсоветской стал глава СНБО Андрей Данилов, устроивший драку с журналистом из-за вопроса, заданного на «неправильном» языке.