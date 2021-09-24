Мессенджер WhatsApp планирует использовать функции кешбэка

Нью-Дели, 24 сентября. Тестирование механизма возврата денежных средств проводится сейчас в мессенджере WhatsApp.

Согласно информации с портала WABetaInfo, новая бета-версия приложения WhatsApp для смартфонов на системе Android содержит функционал кешбэка.

Юзерам программы предлагается возврат денег в размере до 10 фунтов стерлингов или 1 тыс. рублей по текущему курсу. Известно, что возможность предоставляется в экспериментальном режиме и доступна только участникам закрытого бета-теста.

Кнопка кешбэка присутствует над списком чатов пользователя, она содержит надпись «Получите кешбэк при следующем платеже». Если нажать на объявление, то юзер присоединится к программе. В настоящее время кешбэк тестируется только на территории Индии. Эксперты объясняют это тем, что мессенджер развивает в стране собственный денежный сервис.

WhatsApp, в связи со своей популярностью, является достаточно рискованным местом с точки зрения обмена данных, так как представляет собой привлекательное место для мошенников.