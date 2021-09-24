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Песков отметил необходимость обсуждения вопроса о демонстрации сцен жестокости на ТВ
Общество
Песков отметил необходимость обсуждения вопроса о демонстрации сцен жестокости на ТВ
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 24 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы СК РФ Александра Бастрыкина о необходимости ограничения демонстрации жестокости на телеканалах.

Тема ограничения демонстрации сцен жестокости на федеральных телевизионных каналах и в компьютерных играх нуждается в обсуждении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Смотрите, уже абсолютно доказано психологами и специалистами, конечно: нахождение в доступе — даже не совсем в широком, но доступе для массового пользователя — кадров, где показывается насилие, использование этого в компьютерных играх и так далее. Да, это провоцирует состояние с психологической точки зрения», — объяснил он.

О необходимости ограничения подобных сцен ранее заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его мнению из телевизионного эфира следует исключать проявления аморализма и безнравственности.

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