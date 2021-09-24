Песков: Кремль не видит причин вмешиваться в конфликт ЦИК с избиркомом Петербурга

Москва, 24 сентября. Кремль в курсе напряженной ситуации между городским избиркомом Санкт-Петербурга и ЦИК, однако причин вмешиваться нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал итоги прошедшей избирательной кампании, включая скандальное аннулирование итогов голосования сразу на семи участках в Северной столице. По его словам, возникшая ситуация носит рабочий характер: ЦИК твердо следует букве и духу закона и стремится соблюсти законность и легитимность голосования.

«ЦИК выполняет свои функции жестко, бескомпромиссно, преследуя главную цель — проведение конкурентных, справедливых и честных выборов, и принимает те меры, которые считает необходимыми. <...> В данном случае, это рабочая ситуация. Не думаем, что нам нужно здесь как-то вмешиваться. Каждый действует в рамках своей компетенции», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Санкт-Петербург стал рекордсменом по жалобам на нарушения на избирательных участках, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания 23 сентября. По итогам полученных сообщений ЦИК направил дела в Следственный комитет России и Генпрокуратуру.