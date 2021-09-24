Бренды Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta откажутся от использования меха

Москва, 24 сентября. Конгломерат французского люксового холдинга Kering, начиная с осенних коллекций 2022 года, перестанет использовать натуральный мех при производстве.

Большинство брендов, по данным журнала WWD, прекратили практику использование меха. Так, Gucci перешел на этичное производство с 2017 года, затем Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. Yves Saint Laurent и Brioni, в свою очередь, единственные компании, которые иногда включали в коллекции мех животных.

«Много лет Kering стремился стать лидером в области устойчивого развития, руководствуясь концепцией, при которой производство товаров роскоши неотделимо от экологических и социальных ценностей и стандартов», — заявил главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино.

Компания Mercedes-Benz ранее разработала коллекцию из старых подушек безопасности. Линейка одежды, созданная в рамках борьбы за устойчивую моду, реализовывалась совместно с дизайнером Хероном Престоном.