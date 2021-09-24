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Индексация пенсий россиян в 2022 году составит 5,9%

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 12:55
Экономика
Индексация пенсий россиян в 2022 году составит 5,9%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 сентября. Минтруд России заявил,что индексация пенсий неработающих россиян в 2022 году составит 5,9%

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объяснил, что процент увеличения выплат зависит от годовой инфляции в стране. По словам главы ведомства, уровень индексации должен быть выше нее.

В январе 2021 года, по данным Счетной палаты, средний размер пенсии по старости составлял 16 800 рублей. Начавшаяся в 2019 году реформа предусматривает индексацию пенсий до 2024 года, выплата увеличивается с 1 января. В прошлом году она составила 6,6%, в текущем — 6,3%. Предполагается, что в 2023 и 2024 годах показатель будет равен 5,6% и 5,5% соответственно.

Социальные доплаты к пенсии ожидают некоторых пожилых россиян в 2021 году. Замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина рассказала о порядке их начисления.

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инфляция пенсия индексация повышение
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