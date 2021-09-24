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Песков анонсировал онлайн-встречи Путина с избранными губернаторами и лидерами партий
Политика
Песков анонсировал онлайн-встречи Путина с избранными губернаторами и лидерами партий
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 24 сентября. Президент России Владимир Путин проведет встречи в онлайн-формате с руководителями партий и одержавшими победу на выборах главами регионов.

Мероприятия запланированы на 25 сентября. Встречи анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков перед журналистами. По словам представителя Кремля, Путину предстоит насыщенный день.

«В начале второй половины дня он встретится с руководством политических партий, также он проведет общение с избранными главами субъектов Российской Федерации», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с очным присутствием президента на саммите G20 в октябре. Решения о визите главы государства в Рим пока нет, многое будет зависеть от обстоятельств, сообщил представитель Кремля.

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Все новости / Политика / Песков анонсировал онлайн-встречи Путина с избранными губернаторами и лидерами партий
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