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Песков: Россия внимательно следит за действиями «Талибана» в Афганистане
Армия
Песков: Россия внимательно следит за действиями «Талибана» в Афганистане
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 24 сентября. Москва наблюдает за действиями «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о возможности приглашения в РФ представителей нового афганского руководства.

«Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания», — сказал Песков.

На сегодняшний день Афганистан находится под контролем движения «Талибан». Боевики захватили власть в республике, воспользовавшись выводом американского вооруженного контингента. В августе талибы без боя вошли в Кабул и заставили правительство пойти на передачу власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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