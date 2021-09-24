Песков: Россия внимательно следит за действиями «Талибана» в Афганистане

Москва, 24 сентября. Москва наблюдает за действиями «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о возможности приглашения в РФ представителей нового афганского руководства.

«Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания», — сказал Песков.

На сегодняшний день Афганистан находится под контролем движения «Талибан». Боевики захватили власть в республике, воспользовавшись выводом американского вооруженного контингента. В августе талибы без боя вошли в Кабул и заставили правительство пойти на передачу власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.