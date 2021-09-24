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Песков сообщил, что самоизоляция не повлияла на обычный образ жизни Владимира Путина
Общество
Песков сообщил, что самоизоляция не повлияла на обычный образ жизни Владимира Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 сентября. Президент России Владимир Путин на самоизоляции ведет свой обычный образ жизни, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства работает почти круглосуточно. Кроме того, президент находится в постоянном контакте с Кабмином РФ и администрацией.

«Самоизоляция — это такое условное ограничение. Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, ежедневным и ежечасным документооборотом, закрытыми линиями связи, докладами», — подчеркнул Песков.

Иногда Владимир Путин работает практически 24 часа в сутки. При этом нет причин менять его обычный образ жизни, заключил пресс-секретарь президента.

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