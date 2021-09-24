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Песков заявил, что новые санкции США перечеркнули бы дух женевского саммита
Политика
Песков заявил, что новые санкции США перечеркнули бы дух женевского саммита
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 сентября. Реализация идеи американских конгрессменов о новых ограничительных мерах в отношении граждан России перечеркнула бы дух саммита в Женеве.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Помимо этого представитель Кремля отметил, что санкции США также могут перечеркнуть надежды на восстановление диалога.

Ранее Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла законодательную инициативу, согласно которой администрации страны следует рассмотреть возможность введения ограничительных мер в отношении 35 россиян. Американские законодатели за час до его принятия поддержали соответствующее предложение.

Кроме того, стало известно, что 29 сентября старший советник главы Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн выступит перед американскими конгрессменами. Помимо остальных вопросов на мероприятии обсудят газопровод «Северный поток — 2».

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