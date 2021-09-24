Памфилова: финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72%

Москва, 24 сентября. Более 56 миллионов россиян, обладающих избирательным правом, приняли участие в парламентской кампании 17–19 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Финальные итоги выборов в Госдуму VIII созыва Памфилова озвучила в ходе заседания Центризбиркома 24 декабря. Окончательный процент явки после обработки всех бюллетеней составил 51,72%, объявила чиновница.

«В выборах приняли участие 56 млн 483. тыс. 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей», — отметила глава Центризбиркома.

Также опыт 17–19 сентября будет реализован в ходе следующей федеральной кампании, добавила Памфилова. К следующим общенациональным выборам система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет реализована по всей стране, пообещала глава ЦИК