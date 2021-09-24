Конгрессмены США выслушают доклад американского политика Хохштейна по ситуации с «СП-2»

Вашингтон, 24 сентября. Старший советник главы Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн выступит перед американскими конгрессменами.

Международный комитет Конгресса США назначил на 29 сентября закрытые слушания, которые будут посвящены усилиям американской администрации в отношении обеспечения энергетической безопасности страны. Законодатели выслушают доклад Хохштейна, затрагивающий, в том числе, ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».

Хохштейн был назначен на пост старшего советника по вопросам энергетики госсекретарем Энтони Блинкеном в августе 2021 года. В задачи американского политика входит принятие мер, направленных на снижение рисков, которые якобы исходят от «СП-2».

Ранее Хохштейн спрогнозировал нехватку газа в европейских странах. По его словам, Соединенные Штаты следят за энергетическим рынком ЕС и фиксируют «низкие поставки топлива» из России.