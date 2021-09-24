Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» высмеяли из-за гомосексуальности героя

Лондон, 24 сентября. Фанаты фильмов серии «Фантастические твари» с нетерпением ждут выход третьей части, однако в Сети проект был высмеян пользователями из-за гомосексуальности профессора Дамблдора.

Третья часть приквела вселенной «Гарри Поттера» получила подзаголовок «Тайны Дамблдора». Однако в Сети это вызвало ряд насмешек. Поклонники творчества писательницы Джоан Роулинг давно знают, что своего персонажа автор сделала гомосексуалистом, что режиссеры боятся показывать на большом экране.

Интернет-пользователи, в том числе в Twitter, предположили, что продюсеры серии фильмов переживают за сборы картины. Они уверены, что авторы готовы пожертвовать главной тайной Дамблдора, только бы сохранить место в международном прокате.

«Будет очень смешно, если фильм, буквально названный «Тайны Дамблдора», откажется показать главную тайну Дамблдора на экране из-за боязни запретов за границей», — высказал свое мнение один из фанатов проекта в Сети.

Ранее глава WarnerMedia Джейсон Килар намекнул, что при сотрудничестве с Роулинг вселенная Гарри Поттера может снова появиться на экране в виде сериала про Хогвартс.