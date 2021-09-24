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Голикова анонсировала увеличение страховой пенсии по старости до 18,5 тысячи рублей

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 12:37
Экономика
Голикова анонсировала увеличение страховой пенсии по старости до 18,5 тысячи рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 сентября. Средний размер страховых выплат по старости изменится в России в следующем году.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова указала, что российская страховая пенсия достигнет в 2022 году 18 521 рубля. Об этом пишет ТАСС.

Размер индексации социальных пособий составит в следующем году 5,9%, ранее рассказывал в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он отмечал, что средний размер выплат в 2023 году должен выйти на уровень в 19 477 рублей, а в 2024 году — 20 469 рублей.

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голикова правительство россии страховая пенсия
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