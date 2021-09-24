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Памфилова объявила о создании единой системы онлайн-голосования к следующим выборам

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 12:34
Политика
Памфилова объявила о создании единой системы онлайн-голосования к следующим выборам
Global Look Press  /  CEC Russia/via Globallookpress.com

Москва, 24 сентября. Россия перейдет к системе онлайн-голосования по всей стране к следующим федеральным выборам, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она объявила о создании единой электронной структуры. Система не предусматривает функции отложенного голосования. У россиян не будет возможности передумать. Комиссия намерена использовать опыт онлайн-выборов в столице, подчеркнула Памфилова.

«Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правилам на единой платформе», — заявила глава ЦИК.

Выборы в Государственную думу проходили в России с 17 по 19 сентября. Система онлайн-голосования применялась в Москве, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Также дистанционное волеизъявление было доступно для жителей Севастополя.

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