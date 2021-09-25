Психолог Яничева сказала, поможет ли новая технология Apple в борьбе с депрессией

Компания Apple вместе с Калифорнийским университетом разрабатывает технологию диагностики депрессии и когнитивных нарушений с помощью датчиков, встроенных в айфоны. Они будут анализировать физическую активность пользователя, его режим сна, а также манеру набора текстовых сообщений — и передавать данные алгоритмам для выявления расстройства.

Сможет ли такая функция стать подспорьем в вопросах психодиагностики и действительно оказать помощь, ФАН спросил у психолога, доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.

Специалист оценивает инновацию неоднозначно. Терапевтам, которые занимаются диагностикой пациентов, не помешает получать данные быстрым и легким способом, ведь это может ускорить процесс оказания помощи человеку.

«Но есть этическая преграда, потому что эту информацию практически точно могут получать любые другие люди. В каких количествах и как они это будут использовать, когда это будет использовано — совершенно неизвестная история, — рассуждает Татьяна Яничева. — Все, кто сейчас занимаются психологическими проблемами нашего цифрового поведения, очень уверенно говорят, что мы любым своим появлением в Сети оставляем след. И все равно рано или поздно, что бы мы ни удаляли, есть вероятность, что это когда-то всплывет, и надо быть достаточно осторожными. Ну а здесь уже, конечно, такое прямое вмешательство, что, повторяю, сильно настораживает с точки зрения этичности».

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Пока нельзя с уверенностью сказать, появится ли новая функция в наших смартфонах, но намерения американского техногиганта звучат более чем благородно. Однако не приведут ли добрые порывы компании к обратному эффекту — повышению уровня тревожности у пользователей, чей смартфон анализирует каждый шаг?

«Конечно, совершенно точно повысит, и реакции людей могут быть самые разные. Пока это единичные случаи, но я знаю такие примеры, когда люди опасаются заводить смартфоны или много работать на компьютере. Пока речь идет о таких случаях, которые рассматриваются как пограничные или какие-то болезненные, но это может перерасти в отдельное опасение, а уж в тревожность так точно», — заключает психолог.

Ранее психолог Татьяна Яничева рассказала, как заметить первые признаки профессиональной деформации и начать бороться с проблемой. По словам специалиста, в фиксации любых проблем, влияющих на вашу жизнь, очень помогает регулярное ведение дневника.