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Тайсон Фьюри считает, что Джошуа в бое с Усиком хватит на три раунда
Спорт
Тайсон Фьюри считает, что Джошуа в бое с Усиком хватит на три раунда
TACC  /  Zac Goodwin

Нью-Йорк, 24 сентября. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о перспективе британца Энтони Джошуа в бою с украинцем Александром Усиком.

Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Поединок пройдет 25 сентября.

По словам Фьюри, Джошуа неуклюжий и левша, что является минусом в этом поединке. При этом он отметил сильные удары британца, которые не всегда достигают цели.

«Дело не в том, насколько сильно кто-то бьет — главное, попадать в цель. Рано или поздно в таком случае огромный бодибилдер треснет по швам, словно старая подушка. Кроме того, у него довольно быстро заканчиваются идеи», — сказал он в интервью BoxingScene.

Фьюри выразил уверенность, что Джошуа исчерпает силы после трех раундов и, возможно, будет нокаутирован.

Напомним, за десять дней до поединка Усик снялся в клипе украинской группы Anna Maria. В течение всего ролика украинец тренировался и боксировал.

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фьюри бокс усик джошуа
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