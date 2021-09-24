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Маткапитал на первого ребенка в 2024 году составит 544,3 тысячи рублей

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 12:31
Экономика
Маткапитал на первого ребенка в 2024 году составит 544,3 тысячи рублей
pixabay.com

Москва, 24 сентября. Размер материнского капитала при рождении первого ребенка в 2024 году составит 544 301 рубль, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, при рождении второго ребенка россияне будут получать по 719 274 рублей. В 2022 году маткапитал на первого ребенка составит 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей, добавила Голикова.

Предполагается, что в следующем году маткапитал получат около 1,3 млн россиян. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 440 млрд рублей.

Граждане РФ начали получать маткапитал при рождении первого ребенка в 2020 году. Выдача пособий предусмотрена национальным проектом «Демография». В настоящее время его размер составляет 483 882 рубля.

Согласно проекту федерального бюджета, в ближайшие три года на маткапитал и другие социальные выплаты государство потратит около 2,7 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом эта статья расходов увеличится в 2,5 раза.

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голикова маткапитал пособия
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