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«ФАН повсюду»: почему между Францией и США вспыхнул дипломатический скандал
Весь мир
«ФАН повсюду»: почему между Францией и США вспыхнул дипломатический скандал
Global Look Press  /  Aurelien Morissard / Adam Schultz/White House

Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Джо Байден провели 22 сентября телефонный разговор. Стороны обсудили дипломатический скандал, вызванный разрывом Австралией в пользу США контракта на поставки французских подводных лодок.

Лидеры двух стран согласились начать «подробные консультации» по данному вопросу и провести встречу в Европе в конце октября, чтобы «прийти к общему пониманию». Как заявили в Белом доме, тон телефонной беседы Байдена и Макрона был дружеским и в США надеются, что разговор стал шагом к преодолению противоречий.

В чем заключалось соглашение Франции с Австралией и почему его назвали в Париже «контрактом столетия»? Какие факторы повлияли на его отмену? Как на разрыв контракта отреагировал Макрон и что могут сделать США, чтобы Франция спустила скандал на тормозах? Обо всем этом и многом другом беседуем с автором Telegram-канала «Пятая республика».

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В выпуске:

В чем заключался французский «контракт столетия» с Австралией?

Какое предложение США послужило причиной отмены контракта с Францией?

Зачем Австралия наращивает подводный флот?

Почему США пошли на ухудшение отношений с Францией?

Как Париж отреагировал на отмену контракта?

Почему противники Макрона вспомнили в сложившейся ситуации генерала де Голля?

Какой шаг США может нивелировать дипломатический скандал?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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