Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 04:37
04:24
Политика
Экс-премьер Украины прокомментировал заявление Кулебы о недоверии Западу
04:22
Политика
Политолог Ищенко: Закарпатье не видит себя в составе Украины
04:06
Политика
Власти Филиппин указали на безопасность российской вакцины «Спутник V»
04:04
Общество
Президент РКФ Голубев дал советы по выбору кинолога
04:00
Политика
Политолог Корнилов объяснил обиду Зеленского на ООН
03:42
Общество
Юрист Наумова сообщила о способе вернуть часть средств на покупку жилья
03:35
Общество
Россияне могут установить рекорд по выходам в космос с МКС в 2022 году
03:24
Общество
Юрист Колесникова рассказала о грубых ошибках в ЕГРН
03:12
Общество
Мария Шукшина жестко раскритиковала новое драг-шоу Насти Ивлеевой
03:00
Спорт
Нового президента IIHF выберут в Петербурге 25 сентября
Все новости

Политолог Корнилов объяснил обиду Зеленского на ООН
Политика
Политолог Корнилов объяснил обиду Зеленского на ООН
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Украинская власть либо действительно не знает общеизвестных исторических фактов, либо сознательно их игнорирует в угоду своим интересам. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил работу ООН с деятельностью «супергероя на пенсии», были подвергнуты разгромной критике со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она отметила, что подобное заявление мог сделать только человек, «действительно не понимающий ничего в международных делах, в истории появления и создания ООН, в ее повестке, в ежедневной рутине». Захарова напомнила Зеленскому, что от высмеянной им международной организации огромное количество людей задействованы в различных уголках планеты как «миротворцы, гуманитарщики, переговорщики».

Корнилов объяснил, почему Зеленский начал негативно отзываться об ООН.

«Так обиделся же, — улыбнулся политолог. — И свою обиду он прямо высказал во время своего выступления на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Мол, как те посмели не отправить своего представителя на его «Крымскую платформу»!?»

По словам эксперта, Зеленский пошел еще дальше, заявив, что ООН должна была взять данное мероприятие «под свое крыло».

Политолог Корнилов объяснил обиду Зеленского на ООН
facebook.com  / Владимир Корнилов

«Не сделав это, организация вызвала недовольство украинского президента, — посмеялся собеседник ФАН. — Но если бы только она! Судя по речи главы Украины, в ее бедах виновато вообще все мировое сообщество. И тут Захарова абсолютно права: Зеленский и впрямь ничего не понимает в международной политике, истории ООН и ее функциях».

Корнилов напомнил, во время своей неуважительной речи на заседании Генассамблеи, украинский президент заявил, что «мир спал, пока Украина его спасала».

«И да, судя по его речи, это именно Киев основал саму ООН, вывозил в ходе недавних событий людей из Кабула, да и «коронавирусный апокалипсис» предотвратил! — смеется политолог. — А мировое сообщество вместо благодарности и любви попросту наплевало на бедную Украину, когда она обратилась к нему со своими проблемами! Я сейчас не шучу: это действительно главное содержание речи Зеленского с трибуны Генассамблеи».

Ранее политолог Олег Матвейчев высмеял тезис ЕС о «запугивании независимых критиков» в России.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Корнилов объяснил обиду Зеленского на ООН
украина оон зеленский корнилов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru