Политолог Корнилов объяснил обиду Зеленского на ООН

Украинская власть либо действительно не знает общеизвестных исторических фактов, либо сознательно их игнорирует в угоду своим интересам. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил работу ООН с деятельностью «супергероя на пенсии», были подвергнуты разгромной критике со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она отметила, что подобное заявление мог сделать только человек, «действительно не понимающий ничего в международных делах, в истории появления и создания ООН, в ее повестке, в ежедневной рутине». Захарова напомнила Зеленскому, что от высмеянной им международной организации огромное количество людей задействованы в различных уголках планеты как «миротворцы, гуманитарщики, переговорщики».

Корнилов объяснил, почему Зеленский начал негативно отзываться об ООН.

«Так обиделся же, — улыбнулся политолог. — И свою обиду он прямо высказал во время своего выступления на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Мол, как те посмели не отправить своего представителя на его «Крымскую платформу»!?»

По словам эксперта, Зеленский пошел еще дальше, заявив, что ООН должна была взять данное мероприятие «под свое крыло».

facebook.com / Владимир Корнилов

«Не сделав это, организация вызвала недовольство украинского президента, — посмеялся собеседник ФАН. — Но если бы только она! Судя по речи главы Украины, в ее бедах виновато вообще все мировое сообщество. И тут Захарова абсолютно права: Зеленский и впрямь ничего не понимает в международной политике, истории ООН и ее функциях».

Корнилов напомнил, во время своей неуважительной речи на заседании Генассамблеи, украинский президент заявил, что «мир спал, пока Украина его спасала».

«И да, судя по его речи, это именно Киев основал саму ООН, вывозил в ходе недавних событий людей из Кабула, да и «коронавирусный апокалипсис» предотвратил! — смеется политолог. — А мировое сообщество вместо благодарности и любви попросту наплевало на бедную Украину, когда она обратилась к нему со своими проблемами! Я сейчас не шучу: это действительно главное содержание речи Зеленского с трибуны Генассамблеи».

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