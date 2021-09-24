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Переиздание пластинки Nevermind группы Nirvana приурочили к 30-летию альбома
Общество
Переиздание пластинки Nevermind группы Nirvana приурочили к 30-летию альбома
Global Look Press  /  Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 24 сентября. Культовый альбом Nevermind рок-группы Nirvana отмечает юбилей 24 сентября. Сразу два музыкальных лейбла запланировали долгожданное переиздание пластинки.

Nevermind обрела культовый статус, подарив популярность американской гранж-группе Nirvana. Прежде музыкальные лейблы неоднократно задумывались о переиздании пластинки, однако эта идея получила зеленый свет лишь недавно, в честь 30-летия альбома. Идеей повторного релиза заинтересовались сразу две компании — Geffen и UMe. Об этом сообщает портал Pitchfork.

Релиз нового издания запланирован на 12 ноября. Премьера выйдет в двух форматах. Так, стандартная пластинка толщиной семь дюймов включит в себя четыре трека, записанные на две стороны. Nevermind Super Deluxe выглядит куда более многообещающим, так как в переиздание войдут восемь пластинок, пять компакт-дисков, а также отреставрированная запись концерта группы в Paradiso и архив знаменитого выступления Live in Amsterdam в Нидерландах и ряд других шоу.

Недавно имя группы Nirvana оказалось в центре скандала из-за обложки Nevermind. Мужчина, которого в младенчестве сняли для обложки пластинки в бассейне, подал в суд на музыкантов.

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музыка альбом nirvana
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