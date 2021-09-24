Лавров назвал недопустимой смерть людей от голода в XXI веке

Москва, 24 сентября. Глава российского МИД Сергей Лавров обратился к Саммиту ООН по продовольственным системам и затронул тему голода в современном мире.

По словам российского министра, недопустимым является тот факт, что миллионы людей умирают от голода на фоне развития науки и технологий в XXI веке.

«Российская Федерация последовательно выступает за решение проблемы голода и ликвидацию всех форм неполноценного питания», — указывается в тексте обращение Лаврова.

Глава МИД отметил, что ситуация осложняется увеличением количества стихийных бедствий и конфликтов, пандемией коронавируса и ограничениями в торговле. Лавров назвал реализацию проектов по школьному питанию совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) одной из результативных форм решения проблемы.

Ранее американское издание Foreign Policy выпустило материал о Сергее Лаврове. В статье говорится, что он имеет многолетний дипломатический опыт, а его мастерство зачастую мешает западным оппонентам продвигать свои интересы на международной арене.