Глава МИД Ирана призвал Британию вернуть дореволюционный долг за непоставленное оружие

Нью-Йорк, 24 сентября. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Великобританию в лице своего британского коллеги Элизабет Трасс погасить долг перед Тегераном в размере 550 миллионов долларов. Встреча двух чиновников состоялась на Генеральной Ассамблее ООН.

Позже Абдоллахиян отметил, что Трасс признала наличие задолженности, однако констатировала, что Лондон не может ее погасить ввиду международных санкций, наложенных на Исламскую республику. Данные средства более сорока лет назад были переведены шахским Ираном Великобритании в рамках оружейной сделки, которую британцы разорвали в одностороннем порядке после Исламской революции 1979 года. В результате Лондон остался и с деньгами, и с бронетехникой.

Dominic Raab has dismissed the prospects of an imminent breakthrough amid reports in Iran that Britain would pay a 400 million-pound debt to secure Nazanin Zaghari-Ratcliffe's release.https://t.co/qX8vPvvJIe — The New Arab (@The_NewArab) May 4, 2021

В свою очередь Трасс, говоря об итогах встречи, не упомянула обсуждение долга и сообщила, что диалог был посвящен возвращению Ирана к переговорам по ядерной сделке в Вене и освобождению ирано-британских граждан, пребывающих в иранских тюрьмах по обвинению в шпионаже.

В настоящий момент на территории Исламской республики в местах лишения свободы по официальным данным содержатся четверо британских граждан, в том числе и Назанин Загари-Рэтклифф. Женщина находится в заключении с 3 апреля 2016 года, таким образом недавно «отметив» двухтысячный день заточения. В связи с этим британские активисты-правозащитники обратились к МИД с просьбой ввести санкции в отношении десяти иранских чиновников, причастных к задержанию, расследованию и заключению в тюрьму.

Ричард Рэтклифф, муж Назанин, убежден в том, что дело против его жены сфабриковано и используется Тегераном для давления на Лондон ради получения долга.

«Это 2 000 дней взлетов и падений, поворотов и ложных рассветов, это похоже на «змеи и лестницы» (индийская игра, основанная на везении — прим. ред.), потому что мы находимся в центре игры между двумя правительствами. Мы — просто разменная монета», — сказал он.

British foreign secretary, Dominic Raab said that Iran's treatment of Nazanin Zaghari-Ratcliff amounts to #torture. She is currently with her parents in Iran while on bail, pending an appeal against conviction for acting to undermine the Iranian state. https://t.co/cVaWq6HlOz — International Crimes (@IntCrimDatabase) May 3, 2021

В то же время Великобритания, как и США, входит в ряд государств, призвавших Иран вернуться к венским переговорам по возобновлению ядерной сделки. Последний, шестой раунд диалога закончился в июне, после чего иранская сторона взяла перерыв ввиду президентских выборов и необходимости формирования новой администрации. До сих пор Тегеран не обозначил свою готовность к продолжению дискуссии, однако ранее Абдоллахиян сообщал, что это произойдет в течение следующих «нескольких недель».

Переговоры в Вене, призванные возобновить ядерную сделку, начались в апреле 2021 года. Данный документ 2015 года между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией (группа «5+1») с другой получил название Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В соответствии с ним Тегеран был обязан прекратить военные ядерные исследования в обмен на снятие с него международных экономических санкций. Соглашение действовало до 2018 года, когда администрация Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из договора и ввела новые санкции против Ирана.

Trump pulled out of the Iranian Nuclear deal. If they are testing nuclear weapons this is the fault of the @GOP.https://t.co/Vb9OCDDd0v — AmericanGirl (@EqualityPeace1) September 16, 2021

Исламская республика изначально выражала готовность подписать новый документ лишь при полной отмене всех экономических ограничений, как это было в первой версии соглашения, в то время как США пытались сохранить часть санкций.

Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден во время своего сентябрьского выступления в Генеральной Ассамблее ООН заявил, что теперь Вашингтон «готов вернуться к полному соблюдению» СВПД, если «Иран сделает то же самое». При этом иранский президент Эбрахим Раиси, выразивший намерение продолжить переговоры, отметил, что республика «не доверяет обещаниям, данным руководством США».