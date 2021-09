Помощников Трампа допросят по делу о штурме Капитолия

Вашингтон, 24 сентября. Комитет Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия 6 января вызвал четырех помощников бывшего президента Дональда Трампа на допрос. Их подозревают в поддержании связи с организаторами этого события и других правонарушениях. Заявление появилось на сайте комитета.

Oh?



Select Committee subpoenas individuals tied to the former president in the days surrounding January 6thhttps://t.co/nSZ1sfRNdD