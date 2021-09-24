Помощников Трампа допросят по делу о штурме Капитолия

Вашингтон, 24 сентября. Комитет Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия 6 января вызвал четырех помощников бывшего президента Дональда Трампа на допрос. Их подозревают в поддержании связи с организаторами этого события и других правонарушениях. Заявление появилось на сайте комитета.

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Select Committee subpoenas individuals tied to the former president in the days surrounding January 6thhttps://t.co/nSZ1sfRNdD — Maddow Blog (@MaddowBlog) September 23, 2021

Комитет направил письма бывшему главе администрации Белого дома Марку Медоузу, старшему советнику Трампа Стиву Бэннону, директору по коммуникациям Дэну Скавино и экс-сотруднику министерства обороны Кэшу Пателю. Им необходимо явиться для дачи показаний в течение ближайших двух недель.

В письме указывается, что Медоуз общался с высшими должностными лицами на тему отмены результатов выборов, а также поддерживал связь с организаторами событий 6 января, в частности, с активисткой и создательницей движения «Женщины за Америку» Эми Кремер.

Скавино присутствовал на встрече 5 января, где обсуждались способы убедить членов конгресса не утверждать результаты состоявшихся выборов. Он также активно призывал американцев принять участие в митинге против итогов голосования в соцсетях.

«Г-н Скавино продвигал это событие в Twitter, призывая людей «быть частью истории». Записи показывают, что он отправлял сообщения из Белого дома 6 января 2021 года», — говорится на сайте комитета.

Патель был вовлечен в обсуждения среди руководителей оборонного ведомства по поводу организации безопасности в районе Капитолийского холма. Бэннон общался с Трампом 30 декабря 2020 года, призывая его сосредоточить свои усилия на 6 января, и также присутствовал на собрании 5 января вместе со Скавино, где заявил, что «завтра начнется настоящий ад».

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием. В апреле этого года по делу о беспорядках в Капитолии обвинения предъявили более 430 бунтовщикам.