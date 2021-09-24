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InfoBrics: США хотят с помощью альянса AUKUS начать ядерную войну у берегов России

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 12:19
Армия
InfoBrics: США хотят с помощью альянса AUKUS начать ядерную войну у берегов России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 сентября. США и Великобритания решили создать оборонный альянс AUKUS с Австралией, чтобы подтолкнуть Канберру к ядерной войне с Пхеньяном, полагает политический аналитик Лукас Лейрос.

В статье для портала InfoBrics он отметил, что альянс между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой является одной из главных тем в геополитической повестке дня. При этом многие считают, что основной мишенью такого партнерства является Китай, добавил Лейрос. Перевод статьи предоставила «ПолитРоссия».

В рамках нового альянса США передадут Австралии технологии строительства атомных подлодок. Аналитики полагают, что такой шаг спровоцирует гонку вооружений. Не исключено, что позже Вашингтон и Лондон захотят еще и исправить ситуацию с отсутствием ядерного оружия у Канберры, добавил автор.

Американцам нужна ядерная война у берегов России. Поэтому, вооружив Австралию, они могут подтолкнуть ее к военному столкновению с Северной Кореей, резюмировал Лукас Лейрос.

Ранее МИД КНР осудил тихоокеанский альянс AUKUS. Несмотря на то, что партнерство, по мнению аналитиков, направлено против Китая, первый «удар в спину» получила Франция, пишет «Царьград».

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