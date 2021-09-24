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ФАН стало известно, кто мог спасти группу альпинистов на Эльбрусе
Происшествия
ФАН стало известно, кто мог спасти группу альпинистов на Эльбрусе
pixabay.com  / 

ФАН удалось пообщаться с Денисом Киселевым, известным российским альпинистом, обучавшим Дениса Алимова, старшего гида компании, которая накануне повела туристов на Эльбрус.

«Да, я с ним знаком. Имел счастье и приложил руку к его обучению. Он мне известен как человек адекватный. Но тут другое дело — когда произошла трагедия, он сам находился в Санкт-Петербурге», — говорит Денис Киселев.

Быть может, если бы руководитель был на месте, то, оценив ситуацию, он мог принять решение о запрете на поход либо его корректировке.

В социальных сетях Дениса Алимова появилось много комментариев на тему произошедшей трагедии. Многие поддерживают организатора походов и готовы оказать необходимую помощь.

Тем временем в компании, которая организовала это восхождение, говорят, что приняли верное решение о разделении группы при спуске во время шторма, иначе жертв могло бы быть больше.

«Туристов поделили на «быстрых» и «медленных», чтобы избежать массового замерзания, и начали спуск», — заявили организаторы похода.

Добавим, что во время спуска с плато произошел срыв связки, один из участников сломал ногу, движение вниз еще больше замедлилось. Это привело к гибели нескольких участников похода. При этом некоторым туристам медицинская помощь не потребовалась вовсе.

Ранее ФАН писал, что при скорости ветра от 40 до 70 метров в секунду у туристов было мало шансов на спасение. Но из 20 человек, которые приняли участие в походе, спасти удалось 15.

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туристы эльбрус гибель спасение
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