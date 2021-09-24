Игорь Крутой вспомнил, как признался семье в наличии у него внебрачного сына

Москва, 24 сентября. Композитор Игорь Крутой вспомнил, как его семья отреагировала на новость о наличии у него взрослого внебрачного сына по имени Яков, который ради знакомства с отцом сдал ДНК-тест.

Крутой признался, что не поверил словам юноши об их родстве и на просьбу о встрече потребовал для начала пройди ДНК-экспертизу и предъявить результаты. Только после этого он решился поговорить с молодым человеком, представившимся Яковом. В студии шоу «Судьба человека» музыкант вспомнил, как решился рассказать обо всем родным.

«Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил. Поначалу Яков нашел телефон моего старшего сына, который мне обо всем рассказал», — вспомнил 67-летний артист.

Он уточнил, что его родная мать положительно приняла еще одного внука. Она готовит новому родственнику по утрам пирожки и любит также сильно, как законных детей Крутого. Композитор отметил, что сначала не испытывал к Якову особой любви, однако спустя время понял, что он ему родной и близкий человек.

Крутой рассказал, что с матерью Якова у него был недолгий роман, после чего женщина забеременела, но не сказала звезде эстрады об этом. Перед смертью мать мальчика раскрыла тайну его рождения, что и мотивировало Якова выйти на связь с композитором.