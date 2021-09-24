Том Хаос из «Отпетых мошенников» рассказал, как родился хит «Люби меня, люби»

Москва, 24 сентября. Участник поп-группы «Отпетые мошенники» Том Хаос на днях вспомнил, как рождался один из самых ярких хитов коллектива «Люби меня, люби». Многие до сих пор вспоминают эту песню, и она рождает в сердцах только теплые и трепетные чувства, пишет Teleprogramma.pro.

«Сложно было работать программу, так как у нас не было ни одной медленной песни. Нам важен был этот медляк, некая техническая пауза, чтобы остановить движ и просто передохнуть», — вспомнил артист.

Воспоминаниями о великой песне Вячеслав Зинуров (настоящее имя Тома Хаоса) поделился на телеканале «Муз-ТВ» в новой программе «Хит-Сториз», которая будет выходить по воскресеньям.

В ней расскажут совершенно неизвестные доселе истории о великих хитах, которые когда-то сводили с ума всю страну и ближнее зарубежье.

В это воскресенье темой выпуска станет песня «Люби меня, люби» группы «Отпетые мошенники».

Музыканты честно ответят на все вопросы в эксклюзивном интервью каналу. Преданные фанаты песни смогут узнать все секреты, а также историю данной композиции и многих других. Будут подняты темы и того, какие конфликты были связаны с песней, а также — как музыканты относятся к каверам и исполнителям, перетягивающим всю славу хита на себя.

Стоит напомнить, что группа «Отпетые мошенники» всегда была трио, но в 2006 году проект покинул Гарик Богомазов — сегодня известно, что он работает таксистом в Санкт-Петербурге. Затем серьезно поссорились оставшиеся солисты группы — Том Хаос и Сергей Аморалов. И это — в аккурат перед анонсируемым 28 августа выступлением.

Ранее сообщалось, что группа «Отпетые мошенники» распалась, и о причинах рассказали они сами.