Россельхознадзор указал на наличие вирусов во фруктах и помидорах из Турции

Москва, 24 сентября. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору изучила импортируемые из Турции помидоры и фрукты на предмет присутствия вирусов.

Турецкие помидоры и фрукты содержат вирусы, пришли к выводу специалисты Россельхознадзора. Об этом свидетельствует публикация на официальном сайте ведомства.

«Россельхознадзор обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости, и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ», — отмечают сотрудники службы.

Отмечается, что Россельхознадзор направил турецким коллегам проект соглашения о кооперации в сфере пестицидов и агрохимикатов. В ходе контрольных процедур было выявлено 79 случаев нарушения гигиенических норм по содержанию данных веществ в растительной продукции.