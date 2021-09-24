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Россельхознадзор указал на наличие вирусов во фруктах и помидорах из Турции
Экономика
Россельхознадзор указал на наличие вирусов во фруктах и помидорах из Турции
pixabay.com/PD

Москва, 24 сентября. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору изучила импортируемые из Турции помидоры и фрукты на предмет присутствия вирусов.

Турецкие помидоры и фрукты содержат вирусы, пришли к выводу специалисты Россельхознадзора. Об этом свидетельствует публикация на официальном сайте ведомства.

«Россельхознадзор обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости, и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ», — отмечают сотрудники службы.

Отмечается, что Россельхознадзор направил турецким коллегам проект соглашения о кооперации в сфере пестицидов и агрохимикатов. В ходе контрольных процедур было выявлено 79 случаев нарушения гигиенических норм по содержанию данных веществ в растительной продукции.

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