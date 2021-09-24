В Люберцах жителям многоэтажки вернули около миллиона рублей переплаты за услуги ЖКХ

Москва, 24 сентября. Управляющая компания неверно рассчитала формулу корректировки платежей за отопление за 2020 год. В результате жители многоэтажного дома в городе Люберцы переплатили УК «Самолет Сервис» почти миллион рублей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Московской области.

Жители дома, обнаружив непомерно высокие цифры в квитанциях, обратились в Госжилинспекцию с просьбой провести надлежащую проверку. Суммы за отопление показались им явно завышенными. Инспекторы надзорной службы выяснили, что управляющая компания нарушила действующую в правилах формулу при корректировке платежей по итогам 2020 года. Компании направили требование произвести перерасчет в течение двух месяцев.

После истечения указанного срока УК «Самолет Сервис» отчиталась об исполнении требования. По результатам перерасчета жильцам была возвращена переплата общей суммой 911 122 рубля 74 копейки.

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