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В Люберцах жителям многоэтажки вернули около миллиона рублей переплаты за услуги ЖКХ
Общество
В Люберцах жителям многоэтажки вернули около миллиона рублей переплаты за услуги ЖКХ
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 24 сентября. Управляющая компания неверно рассчитала формулу корректировки платежей за отопление за 2020 год. В результате жители многоэтажного дома в городе Люберцы переплатили УК «Самолет Сервис» почти миллион рублей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Московской области.

Жители дома, обнаружив непомерно высокие цифры в квитанциях, обратились в Госжилинспекцию с просьбой провести надлежащую проверку. Суммы за отопление показались им явно завышенными. Инспекторы надзорной службы выяснили, что управляющая компания нарушила действующую в правилах формулу при корректировке платежей по итогам 2020 года. Компании направили требование произвести перерасчет в течение двух месяцев.

После истечения указанного срока УК «Самолет Сервис» отчиталась об исполнении требования. По результатам перерасчета жильцам была возвращена переплата общей суммой 911 122 рубля 74 копейки.

Ранее ФАН приводил советы юриста Подшивалова. Он рассказывал автолюбителям, как можно вернуть деньги за навязанные дополнительные услуги.

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жкх отопление инспекция возврат перерасчет переплата корректировка
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