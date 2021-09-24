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Герасимов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с пакистанским коллегой
Армия
Герасимов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с пакистанским коллегой
фото пресс-службы МО

Москва, 24 сентября. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его пакистанский коллега Надим Раза обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ходе переговоров в Москве.

В рамках встречи Герасимов отметил, что военное сотрудничество с Пакистаном «проводится очень активно», несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Он также поблагодарил коллегу за высокое пакистанское представительство в мероприятиях, организованных Министерством обороны РФ в 2021 году. В частности, он оценил личное участие Разы в активной фазе учений «Мирная миссия — 2021».

Ранее Герасимов провел двусторонние встречи с коллегами из Индии и Китая. Стороны подтвердили готовность «максимально эффективно задействовать наработанный потенциал» для дальнейшего сближения.

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