Режим на штыках: зачем Зеленский зачищает политическое и медийное поле на Украине

Режим президента Украины Владимира Зеленского стремительно теряет рейтинг и в будущем будет держаться исключительно на штыках. Об этом ФАН рассказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

Бегство в Россию

Курс Зеленского на деолигархизацию может в итоге вынудить главу государства бежать из страны. Такое предположение сделал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

В избранной президентом политике он увидел попытку превратить Украину «в монархию под руководством Владимира Первого». Комментируя принятие законопроекта «Об олигархах», Гончаренко обратил внимание на то, что оно состоялось без одобрения Венецианской комиссии, потому что в офисе украинского лидера понимали, что в Европе якобы не поддержали бы эту инициативу.

«Это большая коррупция. СНБО, а по сути сам Зеленский, будет решать, кто плохой, а кто — хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую (в офис президента. — Прим. ФАН)», — считает он.

Федеральное агентство новостей / Роман Линник

Гончаренко выразил мнение, что с помощью закона Киев будет пресекать попытки осветить свои действия в СМИ.

«Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно. Что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», — заключил депутат.

Зеленский держится на штыках

«Интересно наблюдать, как представители партии Петра Порошенко выступают против так называемого закона об олигархах, который органически вписывается в тенденцию, оформившуюся еще в президентство самого Порошенко. Речь идет о перерастании постмайданного режима в полноценную провашингтонскую фашистскую диктатуру, схожую с провашингтонскими латиноамериканскими диктатурами», — пояснил Юрий Голубь.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт напомнил, что уже при Петре Порошенко, когда экономика страны покатилась по наклонной, начали накачивать деньгами и полномочиями спецслужбы и полицию, развернулся террор против тех, кто не принял Майдан. При Зеленском мы видим закрытие телеканалов, преследование Виктора Медведчука, и вот — закон об олигархах.

«Естественно, речь идет не об Ахметове, Пинчуке и Коломойском, которые остаются опорой режима, а о Медведчуке, Фирташе и любом другом источнике средств для оппозиции. Растеряв популярность, кабинет Зеленского намерен держаться только на штыках и поддержке из-за океана. А значит, политическое и медийное поле должно быть максимально зачищено», — заключил Юрий Голубь.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что новый закон о деолигархизации даст СНБО псевдолегальные обоснования для произвола, который они творят. По его словам, Зеленский вместе со своей командой сможет самостоятельно назначать олигархом того, кого захотят. Это даст ему возможность применять всевозможные санкции против неугодных ему людей.