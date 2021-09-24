Судан подписал с Кувейтом меморандум по урегулированию просроченных долгов

Хартум, 24 сентября. Переходное правительство Судана подписало меморандум о взаимопонимании с Кувейтским фондом арабского экономического развития (KFAED) касательно погашения просроченной задолженности.

Хартум получил в июне право на участие в инициативе МВФ и Всемирного банка после проведения жестких экономических реформ. Несмотря на то что они негативно сказались на жизни простых граждан, государство уже добилось сокращения своих внешних обязательств, составляющих порядка 60 млрд долларов, более чем на треть.

Кувейт является крупнейшим кредитором Судана за пределами Парижского клуба. Его долг перед KFAED составляет 9,8 млрд долларов. О подписании меморандума о взаимопонимании с фондом, состоявшимся в Хартуме 23 сентября, сообщил министр финансов Джибриль Ибрагим. В своем пресс-релизе глава ведомства также высоко оценил давние и искренние отношения двух стран, призвав Государство Кувейт инвестировать в экономику Судана.

По его словам, соглашение о погашении задолженности перед KFAED достигнуто после ряда технических встреч. Чиновник подчеркнул, что подписание меморандума является позитивным шагом, позволяющим возобновить финансирование многих проектов.

В свою очередь, глава кувейтской делегации и заместитель директора по сотрудничеству с арабскими странами Фонда Абдалла Халиль аль-Масбидж поблагодарил Судан за теплый прием и гостеприимство и выразил полное удовлетворение результатами визита в Хартум.

На протяжении долгих лет восточноафриканское государство переживает острейший экономический кризис, лишь усугубившийся после свержения режима Омара аль-Башира и прихода к власти правительства во главе с Абдаллой Хамдоком. Последний сделал ставку на сотрудничество с международными финансовыми фондами, которые выдвинули условие провести в стране ряда реформ. Несмотря на позитивные долгосрочные перспективы данной стратегии, в настоящее время они приводят лишь к еще большему обострению экономической ситуации на фоне роста цен и дальнейшего обеднения населения.