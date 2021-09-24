Ливан может столкнуться с тотальным блэкаутом к концу сентября

Бейрут, 24 сентября. Население Ливана может полностью лишиться электроэнергии к концу месяца. Об этом заявила государственная электроэнергетическая компания республики EDL.

Руководство компании сообщило, что ее запасы мазута, необходимого для генерирования электроэнергии, достигли критической точки. При этом на некоторых заводах они полностью закончились, в результате чего предприятия прекратили производство.

«Сеть уже семь раз испытывала полное отключение по всей стране, и, если это продолжится, существует высокий риск полного блэкаута к концу сентября», — говорится в заявлении госкорпорации.

Lebanon at risk of complete blackout by end-September#ARYNews https://t.co/Lq9dJFkYlO — ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) September 23, 2021

В настоящий момент Ливана пользуется мазутом, полученным в рамках соглашения с Ираком, которое было заключено в июле. Согласно условиям этого договора, Бейрут может оплачивать поставки 1 миллиона тонн тяжелого мазута в год товарами и услугами. При этом такой вид мазута не подходит для использования в Ливане, однако его посредством тендеров обменивают на подходящие сорта топлива.

Ливан на грани

Энергетический сектор Ливана находится в упадке из-за масштабного экономического кризиса, в который продолжает погружаться республика в последние годы. С 2019-го национальная валюта страны обесценилась более чем в 13 раз, а порядка 80% ее населения находятся за чертой бедности.

На фоне плачевной финансовой ситуации в Ливане образовался острый дефицит топлива, который впоследствии привел и к неспособности государства поддерживать деятельность жизнеобеспечивающих предприятий и электростанций. В этих условиях на территории республики начались веерные отключения электричества, которое во многие районы теперь поставляется лишь по два часа в день. Кроме того, власти страны объявили о приостановке государственной кампании по вакцинации населения, поскольку медучреждения неспособны выполнять свою работу в условиях отсутствия электроэнергии и доступа к интернету.

#Vaccination campaign disrupted and spike in food poisoning feared as total blackout hits #Lebanon for the second day on Saturday after all #electricity plants stopped operating due to a lack of fuel https://t.co/YP7hT18Zo2 pic.twitter.com/gkGhQqWnte — Arab News (@arabnews) July 11, 2021

Граждане страны вынуждены пользоваться частными генераторами, однако из-за нехватки горючего к местным АЗС выстраиваются многокилометровые очереди, что нередко приводит к стычкам, столкновениям с полицией и несчастным случаям. Так, к примеру, в середине августа в провинции Аккар на севере Ливана взорвался танкер с газом, в результате чего погибли 28 человек, еще около восьми десятков пострадали. Причиной инцидента стала попытка местных жителей выкрасть часть топлива из резервуара, в ходе которой возникли давка и потасовка.

Плачевную ситуацию в энергетической отрасли Ливана наглядно продемонстрировал и недавний инцидент в Бейруте. Заседание ливанского парламента, в ходе которого депутаты должны были выразить вотум доверия новому правительству, пришлось отложить на 45 минут из-за непредвиденного отключения света, вызванного поломкой электрогенератора.

???????? LEBANON - Due to an electricity blackout, diesel trucks were sent to UNESCO Palace, where the parliamentary session is taking place, to power the private generators. pic.twitter.com/phkLigMQWJ — BWF Military News (@MilitaryBWF) September 20, 2021

Кризис в ЖКХ и дефицит топлива — не все последствия масштабного финансового упадка Ливана. Страна также страдает от острого недостатка медикаментов, товаров первой необходимости и воды, роста социальной напряженности. Кроме того, до недавнего времени в стране не было компетентного правительства: прежний кабмин ушел в отставку после взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, а попытки сформировать новое руководство заняли у страны 13 месяцев.

Сейчас на правительстве нового премьера Наджиба Микати лежит задача преодолеть затяжной кризис, в том числе и за счет взаимодействия с международными организациями — в частности МВФ. Впрочем, пока перспективы этого кабмина видятся туманными, поскольку его деятельность продлится лишь 8 месяцев — до следующих парламентских выборов.