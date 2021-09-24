Эксперт Киселев оценил шансы на спасение альпинистов на Эльбрусе

Москва, 24 сентября. Трагедия, произошедшая накануне, унесла жизни пятерых туристов, которые приехали из разных регионов России, чтобы совершить восхождение на Эльбрус. По некоторым данным, порывы ветра в месте ЧП составляли 40–70 метров в секунду, а термометры показывали 20 градусов.

Эксперт-альпинист Денис Киселев рассказал ФАН о том, каковы были шансы на спасение туристов.

«Да, такое возможно, 70 метров в секунду... Это очень много, конечно, даже для Эльбруса. С трудом верится. К примеру, промышленным альпинистам нельзя работать при порывах 15 м/с, а тут — 70. Это более 250 км/час — представляете, какая скорость? — задается вопросом Денис Киселев. — Это адский ветер, адский шторм, это все очень сурово, серьезно. И в этих условиях даже при наличии снаряжения шансов не очень много. Плюс восхождение в сентябре — уже не лето и связано с большими рисками».

Ранее ФАН писал, что одной из основных причин трагедии можно назвать поздний сигнал о бедствии. Если бы сотрудники МЧС раньше узнали об этом — держали бы руку на пульсе, а шансов на спасение могло бы быть гораздо больше. Но лучше всего, если бы поход отложили до улучшения погоды.