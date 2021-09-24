Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 13:24
13:23
Экономика
Правительство России увеличит расходы на реализацию нацпроектов
13:17
Армия
Глава «Алмаз-Антея»: США разрабатывают спектр средств для точечных ударов из космоса
13:17
Весь мир
«Хоть трава не расти»: политолог прокомментировал внезапное окончание локдауна в Аргентине
13:16
Политика
Памфилова: ЦИК утвердил результаты выборов депутатов в Госдуму
13:15
Политика
Флаг Украины забыли вывесить во время встречи Зеленского с главой Генассамблеи ООН
13:14
Происшествия
Пермский стрелок вспомнил о родителях после прихода в сознание
13:06
Общество
Студента ПГНИУ с пятью пулевыми ранениями удачно прооперировали в Москве
13:05
Общество
В Люберцах жителям многоэтажки вернули около миллиона рублей переплаты за услуги ЖКХ
13:04
Шоу-бизнес
Стасу Барецкому угрожает узбекская мафия из-за экс-участницы «Дома-2»
13:02
Украина
Режим на штыках: зачем Зеленский зачищает политическое и медийное поле на Украине
Все новости

Эксперт Киселев оценил шансы на спасение альпинистов на Эльбрусе

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 12:08
Общество
Эксперт Киселев оценил шансы на спасение альпинистов на Эльбрусе
pixabay.com  / 

Москва, 24 сентября. Трагедия, произошедшая накануне, унесла жизни пятерых туристов, которые приехали из разных регионов России, чтобы совершить восхождение на Эльбрус. По некоторым данным, порывы ветра в месте ЧП составляли 40–70 метров в секунду, а термометры показывали 20 градусов.

Эксперт-альпинист Денис Киселев рассказал ФАН о том, каковы были шансы на спасение туристов.

«Да, такое возможно, 70 метров в секунду... Это очень много, конечно, даже для Эльбруса. С трудом верится. К примеру, промышленным альпинистам нельзя работать при порывах 15 м/с, а тут — 70. Это более 250 км/час — представляете, какая скорость? — задается вопросом Денис Киселев. — Это адский ветер, адский шторм, это все очень сурово, серьезно. И в этих условиях даже при наличии снаряжения шансов не очень много. Плюс восхождение в сентябре — уже не лето и связано с большими рисками».

Ранее ФАН писал, что одной из основных причин трагедии можно назвать поздний сигнал о бедствии. Если бы сотрудники МЧС раньше узнали об этом — держали бы руку на пульсе, а шансов на спасение могло бы быть гораздо больше. Но лучше всего, если бы поход отложили до улучшения погоды.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эксперт Киселев оценил шансы на спасение альпинистов на Эльбрусе
туристы эльбрус трагедия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru