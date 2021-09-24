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Политика
NRK: норвежские рыбаки призывают новое правительство наладить отношения с Россией
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NRK: норвежские рыбаки призывают новое правительство наладить отношения с Россией
Политика
NRK: норвежские рыбаки призывают новое правительство наладить отношения с Россией
pixabay.com

Осло, 24 сентября. Последние годы ознаменовались ухудшением отношений между Норвегией и Россией, что чуть не поставило крест на торговле рыбой. Однако новый кабмин Осло может все исправить.

Норвежское издание NRK опросило представителей общественности, политиков и предпринимателей, в особенности рыбаков, об ожиданиях от нового правительства во главе с Йонасом Гаром Стере. За последние восемь лет именно Норвегия стала для многих россиян воплощением ограничений и давления со стороны НАТО.

В первую очередь от санкций и сошедшего на нет международного диалога пострадала рыбная промышленность: по информации Innovation Norway объемы торговли дарами моря упали более чем в 30 раз — на 97%. Представители бизнеса и общественности умоляют команду Стере наладить диалог с Москвой, пока вся семга и форель попросту не протухли.

«Мы тогда сможем экспортировать ее (рыбу. — Прим. ФАН) через границу в Стурскуге. Для нас, жителей восточного Финнмарка и особенно Сер-Варангера, это будет значить очень много», — рассказала журналистам NRK глава коммуны Сер-Варангер Лена Норум Бергенг.

Многие скандинавские компании мечтают вернуть утраченные связи с русским Севером. Несмотря на то, что внешнюю политику Осло во многом диктуют в Вашингтоне и Брюсселе, восстановить контакты на деловом уровне все же можно, уверены норвежцы.

«Сегодня Норвегии там почти совсем не осталось. Особенно явственно это чувствуется в Мурманске, где до этого норвежские компании работали по 20-30 лет», — признался глава Норвежско-российской торговой палаты Ханс Кристиан Далль Нюгорд.

Напряженность в отношениях между Норвегией и Россией проявляется, в том числе в регулярных встречах военных судов и самолетов в Баренцевом море. Недавний перехват скандинавского Lockheed P-3 Orion отечественным МиГ-31 восхитил экспертов китайского издания Baijiahao.

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Все новости / Политика / NRK: норвежские рыбаки призывают новое правительство наладить отношения с Россией
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