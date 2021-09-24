Глава Приднестровья не исключил своего обращения к России с просьбой о признании республики

Тирасполь, 24 сентября. Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности попросить Россию признать республику, когда наступит «определенный момент».

Красносельский напомнил, что по итогам прошедшего в 2006 году референдума 97% местных жителей проголосовали за вхождение Приднестровской Молдавской республики в состав России. По словам политика, вопрос признания ПМР является техническим, но к этому нужно быть готовым, пишет РИА Новости.

«К признанию надо быть готовым. Вот мы готовы к признанию: мы государство, со всеми ветвями власти, со своей валютой, со своей экономикой, со своими финансами. А вопрос признания - вопрос технический», — сказал глава республики.

Вместе с тем Красносельский считает, что обращение к России с просьбой признать Приднестровье станет серьезным шагом. В первую очередь подобные вопросы следует вынести на обсуждение, добавил он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко предрек Украине «приднестровский» сценарий в случае перехода страны на латиницу.