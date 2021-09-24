Советник Ангелы Меркель заявил о подрыве доверия к США после создания альянса AUKUS

Берлин, 24 сентября. Советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген назвал создание альянса AUKUS «оскорблением для партнеров по НАТО».

В интервью газете Financial Times Хойсген заявил, что решение Австралии, Великобритании и США создать новое партнерство в сфере безопасности привело к большой потере доверия к Белому дому. По его словам, американский лидер Джо Байден поступает с союзниками так же, как и его предшественник Дональд Трамп.

«Я не знаю, достаточно ли перевесило такую потерю предполагаемое усиление региональной безопасности», — рассказал Хойсген.

Советник канцлера ФРГ заявил, что между решением сформировать AUKUS и уходом американцев из Афганистана можно провести параллели. Он отметил, что в обоих случаях поведение Вашингтона не соответствовало обещаниям США тесно сотрудничать с союзниками. По его словам, создание партнерства вызвало еще большее раздражение, потому что от Байдена ожидали другого курса.

Ранее сообщалось, что AUKUS нужен США для локализации военной экспансии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, по мнению экспертов, после создания такого альянса мир оказался на пороге пересмотра самой сути НАТО, передает «Царьград».