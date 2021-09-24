Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 11:58
11:54
Экономика
ПФР напомнил о выплате некоторым категориям россиян до 8,7 тысячи рублей
11:52
Спорт
Агент Прудников рассказал, что топ-клубы Европы интересуются Бариновым и Захаряном
11:51
Происшествия
Оперативники ФСБ изъяли более 51 килограмма наркотика в Московской области
11:51
Общество
Российские медики выявили 21 379 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки
11:51
Весь мир
Талибы намерены полностью ликвидировать ИГ в Афганистане
11:50
Происшествия
Жестокий Эльбрус: названы вероятные причины трагедии с альпинистами на Кавказе
11:50
Экономика
ПФР: некоторые россияне получат ежемесячную надбавку к пенсии в 1,5 тысячи рублей
11:49
Политика
NRK: норвежские рыбаки призывают новое правительство наладить отношения с Россией
11:46
Происшествия
Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Ка-27 на Камчатке
11:45
Происшествия
Выживших при крушении вертолета Ка-27 на Камчатке нет
Все новости

Советник Ангелы Меркель заявил о подрыве доверия к США после создания альянса AUKUS
Политика
Советник Ангелы Меркель заявил о подрыве доверия к США после создания альянса AUKUS
Global Look Press  /  Christoph Heusgen

Берлин, 24 сентября. Советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген назвал создание альянса AUKUS «оскорблением для партнеров по НАТО».

В интервью газете Financial Times Хойсген заявил, что решение Австралии, Великобритании и США создать новое партнерство в сфере безопасности привело к большой потере доверия к Белому дому. По его словам, американский лидер Джо Байден поступает с союзниками так же, как и его предшественник Дональд Трамп.

«Я не знаю, достаточно ли перевесило такую потерю предполагаемое усиление региональной безопасности», — рассказал Хойсген.

Советник канцлера ФРГ заявил, что между решением сформировать AUKUS и уходом американцев из Афганистана можно провести параллели. Он отметил, что в обоих случаях поведение Вашингтона не соответствовало обещаниям США тесно сотрудничать с союзниками. По его словам, создание партнерства вызвало еще большее раздражение, потому что от Байдена ожидали другого курса.

Ранее сообщалось, что AUKUS нужен США для локализации военной экспансии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, по мнению экспертов, после создания такого альянса мир оказался на пороге пересмотра самой сути НАТО, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Советник Ангелы Меркель заявил о подрыве доверия к США после создания альянса AUKUS
германия альянс aukus
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru