НКО «Финчер» лишилась лицензии Центробанка РФ

Москва, 24 сентября. Центробанк РФ аннулировал лицензию на осуществление финансовых операций у московской небанковской кредитной организации «Финчер». Информация размещена на сайте регулятора.

Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ РФ в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации. Компания занимала 350-е место в банковской системе России по величине активом. Она не является участником системы страхования вкладов. ЦБ назначит в НКО ликвидационную комиссию.

Центробанк в рамках борьбы с мошенничеством намерен усилить контроль за пополнением банковских карт в банкоматах и терминалах. Регулятор обратил внимание, что злоумышленники все чаще используют схемы обмана, которые вынуждают жертв вносить наличные на счета.