Представители КНДР назвали хорошей идеей предложение Сеула об объявлении окончания войны

Пхеньян, 24 сентября. Предложение Сеула об окончании войны — хорошая идея, но в подходящее время и при полном соблюдении необходимых условий, заявила представитель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

Пхеньян неоднократно обсуждал принятие такой декларации, так как понимает всю ее необходимость. Однако для подписания соглашения необходимо проанализировать факты, например, подходящее ли сейчас время и удовлетворяет ли оно все необходимые условия, подчеркивает Ким Е Чжон. Она уверена, что мало просто говорить о своем «вроде бы искреннем желании», необходимо начать действовать.

«В смысле физического завершения долгое время продолжающегося на Корейском полуострове нестабильного состояния перемирия и прекращения восприятия другой стороны как врага декларация о прекращении войны — интересное предложение и хорошая идея», — отметила политик.

Ранее Ким Е Чжон назвала предательством совместные военные учения Вашингтона и Сеула, пишет «Царьград». При этом в МИД КНДР заявили, что отказ Соединенных Штатов от двойных стандартов и агрессивной политики является основным условием для мирного договора.