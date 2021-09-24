NI: решение России начать экспорт комплексов С-400 поставило США в неудобное положение

Вашингтон, 24 сентября. Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» стали для Запада настоящей проблемой, когда вышли на мировой рынок вооружения, пишет The National Interest.

Система предназначена для перехвата вражеских самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также уничтожения наземных объектов. С тех пор, как в 2007 году «Триумф» поступил на вооружение, он стал одним из наиболее востребованных боевых комплексов в РФ. Но в дальнейшем Москва решила поставлять С-400 за рубеж. Этот маневр поставил США и НАТО в крайне неудобное положение, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» является настоящим прорывом в сравнении со своим предшественником С-300. Но главная его особенность заключается именно в способности доставлять неудобства Западу. Когда «Триумфы» стали набирать популярность, Вашингтон даже начал угрожать иностранным государствам.

«Соединенные Штаты зашли так далеко, что ввели экономические санкции в отношении стран просто за покупку этой системы», — говорится в публикации.

Давление не помогло американцам. Некоторые страны все равно проявляют интерес к «Триумфам». Среди них значится и Индия, которая также подверглась шантажу со стороны США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении сделки по российским «Триумфам». Теперь же, как пишет «Царьград», С-400 заинтересовали белорусских военных.