Глава Следкома Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию жестоких сцен в телеэфире

Москва, 24 сентября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах.

По его словам, необходимо защитить молодежь от сцен насилия и опасной информации. Таким мнением руководитель ведомства поделился в интервью ТАСС.

«Связь между ними и агрессией доказана давно, как и влияние подобных трансляций на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних. Не секрет, что многие из них с головой уходят в социальные сети и компьютерные игры, напрочь забывая о реальной жизни», — подчеркнул он.

Бастрыкин уверен, что сейчас необходимо стремиться к тому, чтобы дети и подростки научились различать, «что такое хорошо и что такое плохо». Для этого следует активнее распространять не только социальную рекламу, но и пропагандировать здоровый образ жизни, заключил глава СК РФ.

Александр Бастрыкин ранее заслушал предложения о повышении уровня кибербезопасности детей. Сейчас ведется работа по обновлению проекта данного документа.