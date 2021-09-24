РФС оштрафовал Заболотного после празднования гола с фанатами

Москва, 24 сентября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал форварда столичного ЦСКА Антона Заболотного на 20 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.

ЦСКА по окончании игры был оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных кричалок и на 15 тысяч рублей — за нарушения посетителями санитарного регламента, сообщает пресс-служба РФС.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «армейцы» обыграли «Спартак» в столичном дерби (1:0). Автором единственного гола стал нападающий Заболотный, который забежал на трибуну с фанатами, отпраздновав забитый мяч. Форвард позднее получил второй «горчичник» и был удален.

Команда Алексея Березуцкого после восьми туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, в ее активе 13 очков, «Спартак» расположился на девятой строчке с десятью очками. В следующем туре красно-синие сыграют на выезде с «Нижним Новгородом», красно-белые на своем поле примут «Уфу».