Поклонники МакSим заподозрили певицу в романе с женатым мужчиной

Москва, 24 сентября. Фанаты певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, заподозрили ее в отношениях с женатым богатым любовником и предположили, что из-за этого ее не причащают в церкви.

Поклонники МакSим после ее резонансного интервью Ксении Собчак не могут выбросить из головы ее слова про грех, из-за которого звезду отказываются причащать в церкви. Несмотря на то, что из тяжелой комы девушку спасло настоящее чудо, она не скрывает, что нарушила один из запретов божьих, однако отказывается говорить какой.

«Дело в том, что я не раскаялась и продолжаю так поступать», — пояснила МакSим.

Фанаты предположили, что таким образом артистка рассказала о своей долгой связи с богатым любовником, который, встречаясь с девушкой, находится в законном браке. Именно поэтому, уверены поклонники певицы, та скрывает имя и другие данные о возлюбленном.

«Она говорит, что он дарит ей подарки за ее любовь и, «будем надеяться», за его любовь к ней. То есть она не уверена, что он ее любит. Может, потому что не разводится с женой..? А грех, который продолжает совершать МакSим, — это прелюбодеяние», — ссылаются журналисты kp.ru на слова интернет-инсайдера.

В Сети не раз появлялись слухи, указывающие на роман артистки с богатым мужчиной. По неподтвержденным данным, именно он два года назад спас МакSим от смерти, когда та пристрастилась к алкоголю. Кроме того, в интернете публиковали фото якобы с тайных встреч певицы с возлюбленным.