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Очереди желающих приобрести новый iPhone выстраиваются у магазинов Apple
Технологии
Очереди желающих приобрести новый iPhone выстраиваются у магазинов Apple
Prt Scr youtube.com  /  Apple Explosion

Москва, 24 сентября. Продажи линейки смартфонов iPhone 13 стартовали в России. У фирменных магазинов Apple уже собираются очереди из желающих приобрести новинку.

При этом самым быстрым способом покупки телефона является его предварительный заказ. Ретейлеры отмечают, что основная часть предзаказов приходится на модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Эксперты заявляют, что iPhone 13 внешне практически повторяет предыдущую модель. Однако новый смартфон имеет улучшенный дисплей, который на 20% ярче, чем у iPhone 12. Кроме того, iPhone 13 обладает улучшенной 12-мегапиксельной камерой и увеличенной матрицей с оптической стабилизацией. Главным отличием камеры стал «кинематографический режим», позволяющий снимать видео с динамическим фокусом на движущемся объекте.

Компания Apple ранее раскритиковала предложение Еврокомиссии о едином разъеме для зарядки смартфонов и планшетов. Производитель iPhone убежден, что инициатива навредит экологии.

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